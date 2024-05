ডিজিটাল প্রযুক্তি - অষ্টম শ্রেণি, নতুন শিক্ষাক্রম, নতুন বই

৩। এখানে কিছু অপশন আসবে, তার থেকে ‘Sort largest to smallest’–এ ক্লিক করব।

৪। একটি উইন্ডো আসবে, যেখানে দুটি অপশন আসবে Expand the selection, Continue with the current selection। আমরা প্রথম অপশনটিতে ক্লিক করব। দ্বিতীয়টি সিলেক্ট করলে শুধু ওই কলামটিতে পরিবর্তন আসবে, অন্য কলাম অপরিবর্তিত থাকবে। অন্য কলাম অপরিবর্তিত থাকলে শিক্ষার্থীর নামের সঙ্গে তার উপস্থিতির সামঞ্জস্য থাকবে না, এলোমেলো হয়ে যাবে।

৫। ওই উইন্ডোতে ছোট করে ‘Sort’ লেখা থাকবে। Sort এ ক্লিক করলেই সবচেয়ে বেশি উপস্থিতির শিক্ষার্থীর ক্রম সবার ওপরে চলে আসবে, আর কম উপস্থিতির শিক্ষার্থীর ক্রম নিচে চলে যাবে।

প্রকাশ কুমার দাস, সহকারী অধ্যাপক, মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা