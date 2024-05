ইংরেজি - অষ্টম শ্রেণি নতুন শিক্ষাক্রম নতুন বই

বক্তার কথা উদ্ধৃত করার/বলার কৌশলকে speech বলে। বক্তার বক্তৃতা উদ্ধৃত করার দুটি প্রধান পদ্ধতি /ধরন-Direct Speech: Direct speech বলতে কোনো ব্যক্তির বলা বা লিখিত উক্তি quotation marks দিয়ে সরাসরি প্রকাশ করাকে বোঝায়। উদাহরণ–

Direct Speech: My friend said, ‘I love to read different types of texts.’ এখানে তোমার বন্ধু কথাগুলো যেভাবে বলেছে হুবহু সেভাবেই তুমি উদ্ধৃত করেছো।

Indirect Speech: Indirect speech হচ্ছে অন্য কারও কথা, verb, pronoun এবং adverb of time and place এ কিছু বদলে পুনরায় বলা।

উদাহরণ হিসেবে: তুমি যখন তোমার বন্ধুর উক্তিটি পুনরায় বলবে তখন তুমি বলতে পার My friend replied that she loved to read different types of texts.

Direct Speech: My friend said, ‘I love to read different types of texts.’

Indirect Speech: My friend replied that she loved to read different types of texts.

এখানে connector সংযোগকারী হিসেবে that ব্যবহার করা হয়েছে। ‘I’ pronounটি বদল করে ‘she’ করা হয়েছে এবং direct speech এর verb-think এবং love বদল হয়ে thought এবং loved এ পরিণত হয়েছে। এখানে direct speech এর said verb টিকে ‘reporting verb’ বলা হয়। সাধারণত বক্তার কথা উদ্ধৃত করার জন্য, কারও কথা ঠিক কি না তা যাচাইয়ের জন্য, বক্তব্যের একঘেয়েমি দূর করতে এবং বক্তব্যের আগের প্রভাব বোঝানোর জন্য আমরা direct speech ব্যবহার করি। অন্যদিকে গল্প বলা, সাংবাদিকতা, একাডেমিক লেখা (academic writing) এবং কারও কথা অন্য কারও কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য indirect speech ব্যবহৃত হয়। সুতরাং যখন তুমি কোনো কিছু হুবহু উদ্ধৃত করতে চাইবে, তখন direct speech ব্যবহার করবে এবং কারও কথায় যখন কিছু বদলে পুনরায় বলতে চাইবে, তখন indirect speech ব্যবহার করবে।

ইকবাল খান, প্রভাষক, বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা