গণিত ভাইয়ার প্রশ্ন

গণিত ভাইয়ার প্রশ্ন
তোমাদের কাছে গণিত ভাইয়ার এবারের প্রশ্ন, দুটি রোবট, Robo-A এবং Robo-B, 2026 নম্বর ধাপে থাকা একটি চার্জিং স্টেশনে পৌঁছানোর জন্য প্রতিযোগিতা করছে। তারা 0 ধাপ থেকে যাত্রা শুরু করে। প্রতি দানে (turn) একটি রোবট সামনে 1, 2 অথবা 3 ধাপ এগোতে পারে। রোবটরা পালাক্রমে চাল দেয় এবং Robo-A প্রথমে চাল শুরু করে। যে রোবটটি আগে 2026 নম্বর ধাপে পৌঁছাবে, সে জিতবে। যদি দুটি রোবটই নিখুঁত কৌশল (perfect strategy) মেনে খেলে, তবে Robo-A কে জেতার জন্য প্রথম দানে তাকে কত ধাপ এগোতে হবে?
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