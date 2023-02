সপ্তম শ্রেণির নতুন বই - ইংরেজি | My Birthday Surprise

Last Friday was my birthday. From midnight, I was waiting for the wishes of my best friends Pushpo, Subha, Tanha and Mritika. But nobody called or wished me. With a heavy heart, I went to bed. I felt so bad that my eyes filled with tears. The next morning, I got a message from Pushpo, ‘Please stop at my house on the way to school. I will go with you.’ This message made it clear that everyone forgot my birthday. However, after getting ready, I left for school. When I entered Pushpo’s house, I saw all my friends. They hugged and wished me by saying ‘Happy Birthday!!’ I cut my birthday cake and had a lot of fun. I was really touched. This great moment turned my birthday into a special day.

আমার জন্মদিনের চমক!

গত শুক্রবার ছিল আমার জন্মদিন। মধ্যরাত থেকে আমি আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু পুষ্প, সুভা, তানহা ও মৃত্তিকার শুভেচ্ছার অপেক্ষায় ছিলাম। কিন্তু কেউ আমাকে ফোন করেনি বা শুভেচ্ছা জানায়নি। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বিছানায় গেলাম। আমার এত খারাপ লাগল যে আমার চোখ জলে ভরে গেল। তারপর সকালে, আমি পুষ্পর কাছ থেকে একটি বার্তা পেলাম, ‘দয়া করে স্কুলে যাওয়ার পথে আমার বাড়িতে থামবে। আমি তোমার সঙ্গে যাব।’ বার্তাটি স্পষ্ট করে দিয়েছে যে সবাই আমার জন্মদিন ভুলে গেছে। যা–ই হোক, তৈরি হয়ে স্কুলের উদ্দেশে রওনা দিলাম। পুষ্পর বাড়িতে ঢুকে দেখি আমার সব বন্ধু। তারা আমাকে জড়িয়ে ধরে ‘শুভ জন্মদিন!!’ বলে শুভেচ্ছা জানায়। আমি আমার জন্মদিনের কেক কেটে অনেক মজা করলাম। আমি সত্যিই মুগ্ধ হলাম। এই অসাধারণ মুহূর্ত আমার জন্মদিনকে একটি বিশেষ দিনে পরিণত করেছে।

ইকবাল খান, প্রভাষক, বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা