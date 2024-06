ইংরেজি - নবম শ্রেণি নতুন শিক্ষাক্রম নতুন বই

Now, select a poem (in Bangla or English) from your textbook or any other book that displays (প্রদর্শন করে) the beauty of nature. Then in groups, identify (শনাক্ত করা) the images that can be visualized (দৃষ্টিগোচর করানো), heard and sensed (অনুভব করা) in the poem. Then, describe how the images contribute (অবদান রাখে) to making a connection (সংযোগ সাধন করে) between you and nature. Finally, share your responses with the class.

To support you for this, here is an example:

আমাদের ছোট নদী

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে,

বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে।

পার হয়ে যায় গরু, পার হয় গাড়ি,

দুই ধার উঁচু তার, ঢালু তার পাড়ি।

চিকচিক করে বালি, কোথা নাই কাদা,

এক ধারে কাশবন ফুলে ফুলে সাদা।

কিচিমিচি করে সেথা শালিকের ঝাঁক,

রাতে ওঠে থেকে থেকে শেয়ালের হাঁক।

তীরে তীরে ছেলেমেয়ে নাহিবার কালে

গামছায় জল ভরি গায়ে তারা ঢালে।

সকালে বিকালে কভু নাওয়া হলে পরে

আঁচলে ছাঁকিয়া তারা ছোটো মাছ ধরে।

আষাঢ়ে বাদল নামে, নদী ভর ভর

মাতিয়া ছুটিয়া চলে ধারা খরতর।

দুই কূলে বনে বনে পড়ে যায় সাড়া,

বরষার উৎসবে জেগে ওঠে পাড়া।

New words: anticipation, symbolize, gesture, transition, serenity, mortality, evocative, abandoned, captivate, explanation, distract, impression, progression, collapse, professional, fundamental, compassion.

তোমাদের পাঠ্যবইয়ের ১৯৩-১৯৪ পৃষ্ঠায় এই অভিজ্ঞতার সব প্রয়োজনীয় শব্দের মানে ও ব্যবহার দেওয়া আছে। তোমরা অবশ্যই শিখে নেবে।