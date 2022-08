14. একসঙ্গে বোঝাতে with, without ব্যবহৃত হয়। যেমন:

I played with my friends.

He came without his umbrella.

মো. জসিম উদ্দীন বিশ্বাস, প্রভাষক, ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ, ঢাকা

