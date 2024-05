রসায়ন ২য় পত্র - এইচএসসি ২০২৪

৬. STP–তে প্রমাণ তাপমাত্রা কত?

ক. 20°C খ. 25°C

গ. 30°C ঘ. 35°C

৭. নিচের গ্যাসগুলোর মধ্যে কোনটির ব্যাপনের হার সমান?

ক. CO 2 , O 2 খ. CO, CO 2

গ. CO 2 , N 2 O ঘ. N 2 O, NO 2

৮. কোন গ্যাসটির ব্যাপনের হার সবচেয়ে বেশি?

ক. O 2 খ. N 2

গ. H 2 ঘ. CO 2

৯. চাপের সঙ্গে গ্যাসের আয়তনের পরিবর্তন হয় কোনটিতে?

ক. চার্লসের সূত্রে

খ. বয়েলের সূত্রে

গ. অ্যাভোগ্রেড্রোর সূত্রে

ঘ. গ্রাহামের সূত্রে

১০. WHO অনুমোদিত COD এর সর্বোচ্চ মাত্রা কত?

ক. 6 mg/L খ. 8 mg/L

গ. 10 mg/L ঘ. 12 mg/L

সঠিক উত্তর

অধ্যায় ১: ১.খ ২.ক ৩.খ ৪.খ ৫.গ ৬.খ ৭.গ ৮.গ ৯.খ ১০.গ

মো. আসাদুজ্জামান, সহকারী অধ্যাপক, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা