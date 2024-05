ইংরেজি - সপ্তম শ্রেণি

Read the following conversation between a teacher and a student in pairs. জোড়ায় জোড়ায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মাঝের কথোপকথনটি পড়ো।

The conversation is taking place between Nurul Abedin Sir, a Physical education teacher and Runu, one of his favourite students.

কথোপকথন চলছে শারীরিক শিক্ষার শিক্ষক নুরুল আবেদীন স্যার ও রুনুর মধ্যে। রুনু তাঁর প্রিয় ছাত্র–ছাত্রীদের একজন।

Runu: Assalamualikum sir. How are you?

Abedin Sir: Great to see you, Runu! I’m doing good.

রুনু: আসসালামু আলাইকুম, স্যার। আপনি কেমন আছেন?

আবেদীন স্যার: তোমাকে দেখে খুব ভালো লাগছে, রুনু! আমি ভালো আছি।

Runu: Sir, with your blessings I’ve got a GPA of 5 in HSC.

Abedin Sir: Wow! That’s brilliant. So far as I can remember, you also got a GPA of 5 in SSC, right?

রুনু: স্যার, আপনার দোয়ায় আমি এইচএসসিতে জিপিএ–৫ পেয়েছি।

আবেদীন স্যার: বাহ্​! এটা উজ্জ্বল ফল। যত দূর মনে পড়ে, তুমিও এসএসসিতে জিপিএ–৫ পেয়েছিলে, তাই না?

Runu: Right.

Abedin Sir: So what are you planning to study in future?

রুনু: ঠিক।

আবেদীন স্যার: তাহলে ভবিষ্যতে পড়াশোনা করার পরিকল্পনা কী?

Runu: I would like to be a scientist (বিজ্ঞানী), so I want to study Physics at university.

Abedin Sir: That sounds like a good plan!

রুনু: আমি একজন বিজ্ঞানী হতে চাই, তাই আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা পড়তে চাই।

আবেদীন স্যার: এটা একটা ভালো পরিকল্পনা মনে হচ্ছে!

Runu: Please take care of your health, sir.

Abedin Sir: Good luck, Runu.

Runu: Thank you, sir.

রুনু: আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নেবেন, স্যার।

আবেদীন স্যার: শুভকামনা, রুনু।

রুনু: ধন্যবাদ স্যার।

ইকবাল খান, প্রভাষক, বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা