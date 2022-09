ষষ্ঠ শ্রেণি - ইংরেজি ২য় পত্র | Preposition (26)

26. After- এর ব্যবহার:

কোনো কিছুর পরে বোঝাতে বা সময় সম্পর্কে ধারণা ব্যক্ত করতে after ব্যবহৃত হয়। যেমন:

We went out after lunch.

She will go to his home the day after tomorrow.

কোনো কিছু অনুসারে নির্দেশ করতে after ব্যবহৃত হয়। যেমন:

Dhaka was named Jahangirnagar after the name of Emperor Jahangir.

কোনো কিছুর পুনরাবৃত্তি বোঝাতে after ব্যবহৃত হয়। যেমন:

The sailor had to suffer day after day.

They had to wait week after week.

মো. জসিম উদ্দীন বিশ্বাস, প্রভাষক, ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ, ঢাকা

