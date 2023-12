সাধারণ জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা প্রশ্নোত্তর - (৭৬) | ক্যাডেট কলেজে ৭ম শ্রেণিতে ভর্তি প্রস্তুতি ২০২৪

প্রশ্ন: ২০২৪ সালের গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হবে কোথায়?

উত্তর: প্যারিসে

প্রশ্ন: মাউন্ট এভারেস্ট জয়ী নারীর নাম কী?

উত্তর: জুনকো তাবেই

প্রশ্ন: ‘আমি হিমালয় দেখিনি, আমি শেখ মুজিবকে দেখেছি’—উক্তিটি কার?

উত্তর: ফিদেল ক্যাস্ত্রোর

প্রশ্ন: ‘The Clash of Civilization and the Remaking of World Order’ গ্রন্থটি কে লিখেছেন?

উত্তর: স্যামুয়েল পি হান্টিংটন

প্রশ্ন: আয়তনে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মুসলিম দেশ কোনটি?

উত্তর: কাজাখস্তান

প্রশ্ন: কাকে সবুজ বিপ্লবের জনক বলা হয়?

উত্তর: নরম্যান বোরল্যাগ

প্রশ্ন: ‘জি–২০’ ফোরামে কয়টি দেশ রয়েছে?

উত্তর: ২০টি

প্রশ্ন: কোন দেশের নারীরা প্রথম ভোটাধিকার লাভ করেন?

উত্তর: নিউজিল্যান্ড

প্রশ্ন: ‘মানব উন্নয়ন সূচক ২০২২’ র৵াঙ্কিংয়ে বিশ্বে প্রথম দেশ কোনটি?

উত্তর: সুইজারল্যান্ড

প্রশ্ন: রাডারের নজর এড়াতে সক্ষম মার্কিন যুদ্ধবিমানের নাম কী?

উত্তর: এফ–২২ র৵াপটর

প্রশ্ন: ঢাকার নামকরণ জাহাঙ্গীরনগর করা হয় কত সালে?

উত্তর: ১৬১০ সালে

প্রশ্ন: White color crime বা ভদ্রবেশী অপরাধ প্রত্যয়টি কে প্রথম ব্যবহার করেন?

উত্তর: সাদারল্যান্ড

প্রশ্ন: ‘A Long Walk to Freedom’ বইটির লেখক কে?

উত্তর: নেলসন ম্যান্ডেলা।

মো. আফলাতুন, সহযোগী অধ্যাপক, ফেনী সরকারি কলেজ, ফেনী