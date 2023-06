ষষ্ঠ শ্রেণির নতুন বই - ইংরেজি | A Day in the Life of Mina (পর্ব - ২)

The boy thanked her by saying, ‘You are so kind, sister!’ Then she saw one of her classmates going to school. She was wet because of drizzling. Mina gave her a handkerchief to wipe his head. Then, she took her classmate under her umbrella and left for school.

ছেলেটি তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলল, ‘আপনি খুব দয়ালু, বোন!’ তারপর মিনা তার এক সহপাঠীকে স্কুলে যেতে দেখে। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির কারণে সে ভিজে যায়। মিনা ওর মাথা মুছতে একটা রুমাল দিল। তারপর সে তার সহপাঠীকে তার ছাতার আড়াল করে নিয়ে স্কুলে যায়।

Her classmate thanked her and said, ‘You are always friendly, Mina’. After that, they quickly arrived at the school. The guard looked at Mina and said, ‘You came on time even on a rainy day!’

মিনার সহপাঠী তাকে ধন্যবাদ দিয়ে বলল, ‘তুমি সব সময় বন্ধুত্বপূর্ণ, মিনা।’ এরপর তারা দ্রুত স্কুলে পৌঁছায়। প্রহরী মিনার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘তুমি বৃষ্টির দিনেও ঠিক সময়ে এসেছ!’

ইকবাল খান, প্রভাষক, বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা