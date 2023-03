সপ্তম শ্রেণির নতুন বই - ইংরেজি | Four Friends গল্পের অংশ (পর্ব - ১৩)

প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমাদের প্রয়োজনের কথা ভেবে ষষ্ঠ শ্রেণির ইংরেজি বইয়ের Four Friends লেসনটি ধারাবাহিকভাবে দেওয়া হলো। এ লেসনটি মনোযোগ দিয়ে পড়বে।

Anti smiled. ‘But what about us?’ Nandini said, ‘We have fun on Eid.’ Sadib said, ‘We have fun on Puja.’ Michael said, ‘We have fun on Prabarona Purnima.’ Anti said, ‘We have fun on Christmas!’ Then the four of them clapped their hands and danced together. ‘How fun! Hooray!’

অন্তি হাসল, ‘কিন্তু আমাদের বেলায়?’ নন্দিনী বলল, ‘আমরা ঈদে মজা করি।’ সাদিব বলল, ‘আমরা পূজায় মজা করি।’ মাইকেল বলল, ‘আমরা প্রবারণা পূর্ণিমায় মজা করি।’ অন্তি বলল, ‘আমরা বড়দিনে মজা করি!’ তারপর ওরা চারজন হাততালি দিয়ে একসঙ্গে নাচতে লাগল। ‘কী মজা! হুররে!’

ইকবাল খান,প্রভাষক, বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা