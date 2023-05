Name - Word used for name

Father - He

Mother - She

Father and mother - They

Boy - He

Girl - She

Grandma - She

Cat - It

Food - It

Mat - It

Newspaper - It

Book and pen - They

ইকবাল খান, প্রভাষক, বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা