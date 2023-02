সপ্তম শ্রেণির নতুন বই - ইংরেজি | My Books : Summary of the Poem

In the poem, the poet says that his books can be compared to the homes of queens, fairies knights and gnomes. Books take him to places where he meets all kinds of people who lead him through their wonderland. The poet says that his books can be compared to a street that takes him to a new adventure every time he reads them.

কবিতার সারাংশ:

কবিতায় কবি বলেছেন যে তাঁর বইগুলোকে রানি, পরি, সাহসী এবং সম্মানিত ব্যক্তি ও বামনদের বাড়ির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। বইগুলো তাঁকে এমন জায়গায় নিয়ে যায়, যেখানে তিনি সব ধরনের লোকের সঙ্গে দেখা করেন। যারা তাঁকে তাদের আশ্চর্যজনক দেশে নিয়ে যায়। কবি বলেছেন যে তাঁর বইগুলোকে একটি রাস্তার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে, যা তাঁকে প্রতিবার পড়ার সময় একটি নতুন দুঃসাহসিক কাজে নিয়ে যায়।

ইকবাল খান, প্রভাষক, বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা