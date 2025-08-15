বাউবির পিজিডিএম ও সিআইএম প্রোগ্রামের পুনঃপরীক্ষা ফি জমার তারিখ
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ম্যানেজমেন্ট (পিজিডিএম) ও সার্টিফিকেট ইন ম্যানেজমেন্ট (সিআইএম) প্রোগ্রামের ২১২ টার্ম (২য় লেভেল) পরীক্ষার কোর্সভিত্তিক ও চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। এ ফলাফলে যে সব শিক্ষার্থী অকৃতকার্য হয়েছেন বা পরীক্ষায় অনুপস্থিত ছিলেন তাদের পুনঃপরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। পুনঃপরীক্ষার ফি প্রতি কোর্সে ২৫০ টাকা হারে জমা দিয়ে আবেদন গ্রহণ ও তালিকাভুক্ত করে ‘পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, বাউবি, গাজীপুর’ বরাবর পাঠানোর সময় নিচে দেওয়া হলো। বাউবির ভারপ্রাপ্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মো. হাবিবুল্যাহ মাহামুদ স্বাক্ষরিত একটি নোটিশ জারি করেছেন।
ফি জমার তারিখ—
১. পুনঃ পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের পুনঃপরীক্ষার ফি জমা দিয়ে আবেদন করার সর্বশেষ তারিখ (পুনঃপরীক্ষার আবেদন
সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কেন্দ্রে জমা দিতে হবে): ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫।
২. আঞ্চলিক কেন্দ্রে জমা করা পুনঃপরীক্ষার আবেদন তালিকাভুক্ত করে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বরাবর পৌঁছানোর তারিখ : ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫।
দরকারি তথ্য—
১. নির্ধারিত তারিখের পর পুনঃপরীক্ষার কোনো আবেদন গ্রহণ করা হবে না।
২.বিষয়টি স্টাডি সেন্টারসহ শিক্ষার্থীদের অবগত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।
# বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট: www. bou.ac.bd