ষষ্ঠ শ্রেণির নতুন বই - ইংরেজি | A Day in the Life of Mina (পর্ব - ১)

It was a gloomy and rainy day. On the way to school, Mina found that the road was muddy and slippery. She saw a tall old man. He was walking on the road. Suddenly he fell and Mina ran to get him up. The old man thanked her and said, ‘How helpful you are, my girl!’

এটি ছিল একটি অন্ধকারময় ও বৃষ্টির দিন । স্কুলে যাওয়ার পথে মিনা দেখতে পেল, রাস্তাটা কর্দমাক্ত আর পিচ্ছিল। সে একজন লম্বা বৃদ্ধ লোককে দেখতে পেল। লোকটি রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলেন। হঠাৎ তিনি পড়ে যান এবং মিনা তাঁকে ওঠাতে দৌড়ে যায়। বৃদ্ধ লোকটি মিনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, ‘তুমি কত সাহায্যকারী, আমার মেয়ে!’

Then she started walking and saw a red dog. The dog was big and frightening. A little boy was scared to see the dog. But Mina was fearless. She helped the boy to go past the dog.

তারপর সে হাঁটতে শুরু করল এবং একটি লাল কুকুর দেখতে পেল। কুকুরটি বড় ও ভয়ংকর ছিল। একটা ছোট ছেলে কুকুরটাকে দেখে ভয় পেয়ে যায়। কিন্তু মিনা ছিল নির্ভীক। সে ছেলেটিকে কুকুরের পাশ কাটিয়ে যেতে সাহায্য করে।

ইকবাল খান, প্রভাষক, বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা