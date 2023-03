নবম শ্রেণি - অর্থনীতি | অধ্যায় ১ : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (৫১-৫৮)

৫১. ‘Economics’ কোন শব্দ থেকে এসেছে?

ক. Oikonomia

খ. Ekonomia

গ. Onkomia

ঘ. Konomia

৫২. কোন সময়ে প্রাচীন ভারতে ‘কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র’ আলোচিত হয়?

ক. ৪র্থ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে

খ. ৫ম খ্রিষ্টপূর্বাব্দে

গ. ৬ষ্ঠ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে

ঘ. ৭ম খ্রিষ্টপূর্বাব্দে

৫৩. ‘বাণিজ্যবাদ’–এর প্রসারকাল কোনটি?

ক. ১৪০০–১৫০০ সাল

খ. ১৫৯০–১৭২০ সাল

গ. ১৫৯০–১৭৮০ সাল

ঘ. ১৭৯০–১৮৮০ সাল

৫৪. ‘Mercanitlism’ শব্দটির অর্থ কী?

ক. ভূমিবাদ

খ. বাণিজ্যবাদ

গ. সাম্রাজ্যবাদ

ঘ. পুঁজিবাদ

৫৫. কারা রাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অধিক রপ্তানি করত?

ক. রোমানরা

খ. গ্রিকরা

গ. ফরাসিরা

ঘ. ইংল্যান্ডের ব্যবসায়ীরা

৫৬. ‘An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Notions’ কত সালে প্রকাশিত হয়?

ক. ১৭৭৬ সালে খ. ১৭৭৮ সালে

গ. ১৮২৮ সালে ঘ. ১৮৪৫ সালে

৫৭. অর্থনীতিকে কল্যাণের বিজ্ঞান হিসেবে অভিহিত করেছেন কে?

ক. অ্যাডাম স্মিথ

খ. পল এ স্যামুয়েলসন

গ. অধ্যাপক মার্শাল

ঘ. কার্ল মেনজার

৫৮. ‘রায়হান তার খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের চাহিদা ঠিকমতো পূরণ করতে পারছে না।’ এটি কোন ধরনের চাহিদাকে নির্দেশ করে?

ক. মৌল মানবিক চাহিদা

খ. গৌণ মানবিক চাহিদা

গ. অমৌলিক চাহিদা

ঘ. বিলাসজাতীয় চাহিদা

সঠিক উত্তর

অধ্যায় ১: ৫১.ক ৫২.ক ৫৩.গ ৫৪.খ ৫৫.ঘ ৫৬.ক ৫৭.গ ৫৮.ক

মুহাম্মদ শামীম, শিক্ষক, বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা