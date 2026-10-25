প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা ২০২৬। প্রাথমিক বিজ্ঞান (অধ্যায় ৭): বলের মাত্রা বলতে বোঝায় বল প্রয়োগের শক্তি

প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা ২০২৬। প্রাথমিক বিজ্ঞান (অধ্যায় ৭): বলের মাত্রা বলতে বোঝায় বল প্রয়োগের শক্তি
প্রাথমিক বিজ্ঞান: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন
∎ অধ্যায়–৭
১. বল প্রয়োগের দুটি প্রধান মাধ্যম কী কী?
ক. টানা ও তোলা খ. ঠেলা ও ঘষা
গ. টান ও ঠেলা ঘ. ঘর্ষণ ও ধাক্কা
২. বস্তুর ওপর বল প্রয়োগ করলে নিচের কোনটির পরিবর্তন ঘটে?
ক. ওজন খ. ভর
গ. আকার, আকৃতি ও গতি ঘ. উপাদান
৩. কাজ সহজ করার জন্য বল প্রয়োগের সময় আমরা কী ব্যবহার করতে পারি?
ক. লাঠি খ. পাথর
গ. যন্ত্র ঘ. দড়ি
৪. চালক একা ঠেলাগাড়িটি উঁচু স্থানে কেন ওঠাতে পারছিল না?
ক. বলের মাত্রা কম হওয়ায় খ. গাড়ির চাকা নষ্ট থাকায়
গ. রাস্তার সমস্যার কারণে ঘ. চালক অসুস্থ থাকায়
৫. বন্ধুদের সাহায্য নেওয়ায় চালকের জন্য গাড়িটি চালানো সহজ হলো কেন?
ক. গাড়ির ওজন কমে যাওয়ায় খ. বলের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায়
গ. গাড়ির গতি স্থির থাকায় ঘ. রাস্তা ঢালু হওয়ায়
৬. বলের কার্যকারিতা নির্ভর করে—
ক. বস্তুর রঙের ওপর খ. এর পরিমাণ ও প্রয়োগের কৌশলের ওপর
গ. দিনের সময়ের ওপর ঘ. জায়গার আয়তনের ওপর
৭. বল প্রয়োগ করে স্থির বস্তুকে কী করা যায়?
ক. অদৃশ্য করা যায় খ. সরানো যায় বা গতিশীল করা যায়
গ. হালকা করা যায় ঘ. ভারী করা যায়
৮. সাইকেলের প্যাডেলে কম বল প্রয়োগ করলে গতি কেমন হয়?
ক. অনেক বেড়ে যায় খ. স্থির থাকে
গ. কম গতিতে চলে ঘ. পেছনের দিকে চলে
৯. সাইকেলের গতি বাড়াতে হলে প্যাডেলে কী করতে হবে?
ক. ব্রেক চাপতে হবে খ. বেশি মাত্রায় বল প্রয়োগ করতে হবে
গ. বল প্রয়োগ বন্ধ করতে হবে ঘ. প্যাডেল থেকে পা সরিয়ে নিতে হবে
১০. ফুটবলে আস্তে লাথি দিলে এটি কী পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করে?
ক. অনেক বেশি দূরত্ব খ. কম দূরত্ব
গ. শূন্য দূরত্ব ঘ. মাঝারি দূরত্ব
১১. বলের ‘মাত্রা’ বলতে আসলে কী বোঝানো হয়েছে?
ক. বলের আকার খ. বল প্রয়োগের সময়
গ. বল প্রয়োগের শক্তি বা জোর ঘ. বলের ওজন
১২. বলের মাত্রা যত বেশি হবে, বস্তুর ওপর তার প্রভাব কেমন হবে?
ক. তত কম হবে খ. তত বেশি হবে
গ. কোনো প্রভাব পড়বে না ঘ. প্রভাব স্থির থাকবে
১৩. সঠিক মাত্রার বল প্রয়োগ করলে নিচের কোনটি ঘটে?
ক. সময় নষ্ট হয় খ. কাজ কঠিন হয়
গ. কাজ সহজ হয় ও সময় বাঁচে ঘ. যন্ত্র নষ্ট হয়
১৪. গতিশীল বস্তুকে থামানোর জন্য কী প্রয়োজন?
ক. জ্বালানি খ. বল প্রয়োগ
গ. শব্দ ঘ. আলো
১৫. ফুটবলকে দ্রুত ও বেশি দূরে পাঠাতে হলে কী করতে হবে?
ক. আস্তে লাথি দিতে হবে খ. দাঁড়িয়ে থাকতে হবে
গ. জোরে লাথি দিতে হবে ঘ. বাতাসের অপেক্ষা করতে হবে
১৬. দরজায় ধাক্কা দেওয়া বল প্রয়োগের কোন পদ্ধতি?
ক. টান খ. ঠেলা
গ. ঘর্ষণ ঘ. ঘূর্ণন
১৭. বলের মাত্রা পরিবর্তনের ফলে বস্তুর কোনটির পরিবর্তন হয়?
ক. দিক ও দূরত্ব খ. উপাদানের ঘনত্ব
গ. অভ্যন্তরীণ স্বাদ ঘ. মৌলিক বৈশিষ্ট্য
সঠিক উত্তর
১. গ ২. গ ৩. গ ৪. ক ৫. খ ৬. খ ৭. খ ৮. গ ৯. খ ১০. খ ১১. গ ১২. খ ১৩. গ ১৪. খ ১৫. গ ১৬. খ ১৭. ক
মো. আবু সুফিয়ান, শিক্ষক
আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা