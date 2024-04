ইংরেজি - সপ্তম শ্রেণি

The following conversation is among (কয়েকজনের মধ্যে) the three friends. In pairs/groups read the conversation (কথোপকথনটি) and identify (শনাক্ত করো) the given sentences as true or false. If false, discuss the correct answer.

তিন বন্ধুর মধ্যে হওয়া নিচের কথোপকথনটি দলগতভাবে অথবা জোড়ায় জোড়ায় পড়ো এবং নিচে থাকা বাক্যগুলো সত্য অথবা মিথ্যা কি না, তা শনাক্ত করো। যদি মিথ্যা হয়, তবে সঠিক উত্তরটি নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করো।

Noha: Hello friends!

Navid: Hi!

Nira: Hello, what’s up? (খবর কী?)

Noha: Do you think to be best friends we need to be similar (একই রকম) in every way?

Navid: I don’t think so. As my favourite thing is riding (আরোহণপূর্বক গমন) a bicycle, What’s yours, Noha?

Noha: I love reading science fiction (কল্পকাহিনি)।