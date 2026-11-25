মৌচাকের ষড়ভুজ: দুই হাজার বছরের এক গণিত–রহস্যের সমাধান
মৌমাছিরা কেন ষড়ভুজ বানায়? উত্তর খুঁজতে গণিতবিদদের লেগেছে প্রায় দুই সহস্রাব্দ
মৌমাছিরা কি গণিত জানে
প্রশ্নটা হাস্যকর শোনালেও ভাবার মতো। একটি মৌচাক কেটে সামনে ধরলে চোখে পড়ে হাজার হাজার ছোট ষড়ভুজ কোষ, একটির গায়ে আরেকটি, মাঝে একটুও ফাঁক নেই। স্কেল, কম্পাস বা নকশা ছাড়া মৌমাছিরা এ কাজ করে কীভাবে? আর ষড়ভুজই কেন? বৃত্ত, বর্গ বা ত্রিভুজ হলে কী ক্ষতি হতো? এই সহজ প্রশ্নের পূর্ণ উত্তর মিলেছে মাত্র ১৯৯৯ সালে। চলো, সেই গল্প শুনি।
∎ ফাঁক না রেখে মেঝে ভরানো
মৌচাকের কোষ এমন আকারের হতে হবে, যা পাশাপাশি বসালে কোনো ফাঁক থাকে না। গণিতে এর নাম টাইলিং; ঘরের মেঝেতে টাইল বসানোর সমস্যাই এটি।
সব বাহু আর সব কোণ সমান, এমন (সুষম) বহুভুজের মধ্যে মাত্র তিনটি এই কাজ পারে। কারণটা কোণের হিসাবে: একটি বিন্দুতে যে আকারগুলো মেলে, তাদের কোণ যোগ করে ঠিক ৩৬০° হতে হবে।
∎ সমবাহু ত্রিভুজের কোণ ৬০°; একটি বিন্দুতে ৬টি মিলে ৩৬০°।
∎ বর্গের কোণ ৯০°; ৪টি মিলে ৩৬০°।
∎ সুষম ষড়ভুজের কোণ ১২০°; ৩টি মিলে ৩৬০°।
সুষম পঞ্চভুজের কোণ ১০৮°। তিনটিতে ৩২৪°, চারটিতে ৪৩২°, কোনোটিতেই ৩৬০° হয় না। সাত বা তার বেশি বাহুর সুষম বহুভুজের কোণ ১২০°–এর বেশি। তিনটি বসালেই ৩৬০° পেরিয়ে যায়, আর দুটিতে ফাঁক থেকে যায়।
বৃত্তও এখানে হারে। বৃত্তগুলোকে সবচেয়ে ঘন করে সাজালেও জায়গার প্রায় ৯ শতাংশ ফাঁকা থাকে।
∎ ষড়ভুজ কেন জেতে
ধরা যাক, প্রতিটি কোষের ক্ষেত্রফল ১ বর্গ একক। তাহলে প্রতিটি আকারের বাহু আর পরিসীমা দাঁড়ায়:
ষড়ভুজের সংখ্যাগুলো কোথা থেকে এল? একটি সুষম ষড়ভুজকে ছয়টি সমবাহু ত্রিভুজে ভাগ করা যায়। বাহু s হলে প্রতিটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল (√৩/৪)s২, ছয়টির মোট ক্ষেত্রফল ১ ধরলে s ≈ ০.৬২, আর পরিসীমা
৬ × ০.৬২ ≈ ৩.৭২।
অর্থাৎ একই জায়গা ঘিরতে ত্রিভুজের তুলনায় ষড়ভুজে প্রায় ১৮ শতাংশ কম দেয়াল লাগে, বর্গের তুলনায় প্রায় ৭ শতাংশ কম। প্রতিটি দেয়াল আবার পাশের কোষের সঙ্গে ভাগ হয়, তাই এই সাশ্রয় পুরো মৌচাকে বিশাল হয়ে দাঁড়ায়। মোম বানাতে মৌমাছির প্রচুর মধুর শক্তি খরচ হয়; কম মোম মানে বেঁচে যাওয়া মধু।
কেন এমন হয়? সমান ক্ষেত্রফলে সবচেয়ে কম পরিসীমা বৃত্তের। বাহুর সংখ্যা যত বাড়ে, বহুভুজ তত বৃত্তের কাছাকাছি হয়। আর ফাঁকহীন তিনটি আকারের মধ্যে ষড়ভুজের বাহুর সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। তাই ষড়ভুজ জিতে যায়।
∎ দুই হাজার বছরের খোঁজ
এই নিয়ে সবচেয়ে পুরোনো লিখিত উল্লেখ পাওয়া যায় খ্রিষ্টপূর্ব ৩৬ সালে রোমান পণ্ডিত মার্কাস টেরেনশিয়াস ভারোর লেখায়। চতুর্থ শতকে গ্রিক গণিতবিদ পাপ্পাস একে গণিতের ভাষায় তোলেন, আর মৌমাছিদের ‘জ্যামিতিক দূরদর্শিতার’ প্রশংসা করেন।
১৮৫৯ সালে চার্লস ডারউইন মৌচাককে শ্রম ও মোম বাঁচানোর দিক থেকে নিখুঁত বলেন। তাঁর ব্যাখ্যা ছিল প্রাকৃতিক নির্বাচন: যে মৌমাছির দল কম মোমে বেশি কোষ বানায়, তারা বেশি মধু জমিয়ে টিকে থাকে।
কিন্তু একটি প্রশ্ন বাকি ছিল। কোষের দেয়াল বাঁকা হলে, আর কোষ যেকোনো আকারের হতে পারলে, তবু কি ষড়ভুজই সেরা? এটাই মৌচাক অনুমান (Honeycomb Conjecture): সমতলকে সমান ক্ষেত্রফলের অংশে ভাগ করার সব উপায়ের মধ্যে ষড়ভুজ বিন্যাসেই মোট পরিসীমা সবচেয়ে কম।
১৯৪৩ সালে হাঙ্গেরির গণিতবিদ লাসলো ফেইয়েস তোথ শুধু উত্তল (খাঁজহীন) কোষের ক্ষেত্রে এটি প্রমাণ করেন। পূর্ণ প্রমাণ দেন মার্কিন গণিতবিদ টমাস হেলস ১৯৯৯ সালে (ছাপা হয় ২০০১ সালে)। তাঁর প্রমাণে বাঁকা দেয়াল আর যেকোনো আকারের কোষ—সবই ধরা হয়েছে।
∎ মৌমাছিরা কি সত্যিই মেপে ষড়ভুজ বানায়
২০১৩ সালে ব্রিটেনের কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূষণ করিহালো ও সহগবেষকেরা দেখান, নতুন বানানো কোষ আসলে গোল! মৌমাছিরা শরীরের তাপে মোমকে প্রায় ৪৫° সেলসিয়াসে গরম করে। নরম মোম ঘন তরলের মতো বইতে থাকে, আর যেখানে তিনটি কোষের দেয়াল মেলে, সেখানে পৃষ্ঠটান দেয়ালগুলোকে টেনে সোজা করে ষড়ভুজের রূপ দেয়। অর্থাৎ মৌমাছিরা মাপজোক করে না; পদার্থবিদ্যাই কাজটা সেরে দেয়।
∎ মৌচাক থেকে প্রযুক্তি
‘কম উপাদানে বেশি শক্তি’—মৌচাকের এই গুণ প্রকৌশলীরা ধার করেছেন:
∎ বিমান ও মহাকাশযান: দুটি পাতলা ধাতব পাতের মাঝে মৌচাক–কাঠামো বসিয়ে হালকা অথচ শক্ত প্যানেল বানানো হয়।
∎ জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ: এর প্রধান আয়না ১৮টি ষড়ভুজ খণ্ডজুড়ে তৈরি। কারণ, ষড়ভুজ ফাঁক ছাড়া পাশাপাশি বসে।
∎ গ্রাফিন: এক পরমাণু পুরু এই আশ্চর্য পদার্থে কার্বন পরমাণুরা সাজানো থাকে ষড়ভুজ জালিতে।
∎ শেষ কথা
মৌমাছিরা সম্ভবত গণিত জানে না। কিন্তু তারা এমন নকশা বানায়, যা মোম বাঁচায় আর পদার্থবিদ্যার নিয়মে আপনা থেকে গড়ে ওঠে। গণিত পরে এসে প্রমাণ করেছে, এর চেয়ে ভালো নকশা হয় না। প্রকৃতি যা সহজে করে ফেলে, তার প্রমাণ দিতে মানুষের লেগেছে প্রায় দুই হাজার বছর। গণিত প্রকৃতির নিয়ম বানায় না, শুধু সেই নিয়ম পড়তে শেখায়।
তোমার জন্য প্রশ্ন: সুষম অষ্টভুজের প্রতিটি কোণ কত? এ দিয়ে কি ফাঁক ছাড়া মেঝে ভরানো যায়? (উত্তর: ১৩৫°। না, দুটিতে ২৭০°, আর তিনটিতে ৪০৫°)
সহযোগিতায়: বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড কমিটি