সপ্তম শ্রেণির নতুন বই - ইংরেজি | Have You Filled a Bucket Today? (পর্ব - ৪)

You could invite the new kid at school to play with you. You could write a thank-you note to your teacher. You could tell your grandpa that you like to spend time with him. There are many ways to fill a bucket. Bucket filling is fun and easy to do. It doesn’t matter how young or old you are. It doesn’t cost any money. It doesn’t take much time.

তুমি স্কুলে নতুন বাচ্চাকে তোমার সাথে খেলার আমন্ত্রণ জানাতে পারো। তোমার শিক্ষককে ধন্যবাদ দিয়ে একটি চিরকুট লিখতে পারো। তুমি তোমার দাদাকে বলতে পারো যে তুমি তাঁর সাথে সময় কাটাতে পছন্দ করো। একটি বালতি পূরণ করার অনেক উপায় আছে। বালতি ভর্তি করা মজাদার এবং এটি করা সহজ। তুমি কতটা কম বয়সী বা বয়স্ক, তা বিবেচ্য নয়। এতে কোনো টাকা খরচ হয় না। এটি খুব বেশি সময় নেয় না।

ইকবাল খান, প্রভাষক, বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা