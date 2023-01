জ্যামিতি পাঠ-৫

জ্যামিতি পাঠ-২ তে আমরা অন্তর্বৃত্ত ও পরিবৃত্ত এর ব্যাসার্ধ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। আজকে আমরা এমন একটা সমস্যা সমাধান করব যেখানে ঐগুলো আমাদের কাজে লাগবে। তাহলে আমরা কথা না বাড়িয়ে প্রশ্নটা লিখে ফেলি।

একই ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট চারটি বৃত্ত C 1 , C 2 , C 3 ও C 4 একটি ত্রিভুজ ABC এর মধ্যে এমনভাবে অঙ্কন করা হয়েছে যেন C 2 বৃত্ত AB, AC বাহুদ্বয়কে, C 3 বৃত্ত AB, BC বাহুদ্বয়কে, C 4 বৃত্ত AC, BC বাহুদ্বয়কে এবং C 1 বৃত্তটি C 2 , C 3 ও C 4 বৃত্ত তিনটিকে বহিঃস্থভাবে স্পর্শ করে। যদি ত্রিভুজের বাহুত্রয়ের দৈর্ঘ্য 13, 14 ও 15 হয়, তাহলে C 1 এর ব্যাসার্ধ বের কর।

আমাদের প্রশ্ন লেখা শেষ। এখন সমস্যাটা ভালোমত পড়ে একটা সুন্দর চিত্র অঙ্কন করি।