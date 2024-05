গণনাযন্ত্রের ময়নাতদন্ত (পর্ব ৬)

কালের পরিক্রমায় ১৯৬১ সালে ব্রিটিশ কোম্পানি কন্ট্রোল সিস্টেম লিমিটেড বাজারে নিয়ে আসে A New Inspiration To Arithmetic Accounting (ANITA), যা ভ্যাকুয়াম টিউব ও কোল্ড ক্যাথড ‘ডেকাট্রন’ কাউন্টিং টিউব ব্যবহার করে বৈদ্যুতিকভাবে পরিচালিত এবং অপারেশনের জন্য পুশ বাটন কি-প্যাড ব্যবহার করা বিশ্বের সর্বপ্রথম ইলেকট্রনিক ডেস্কটপ ক্যালকুলেটরের জায়গা নিয়ে নেয়।

১৯৬৪ সাল পর্যন্ত এটা একচেটিয়া ব্যবসা করলেও পরবর্তী সময়ে ট্রানজিস্টরের আরও উন্নয়নের ফসল হিসেবে বাজারে আসে The American Friden 130 Series, The Italian IME 84, The Sharp Compet CS10A From Japan-এর মতো তিনটি প্রাথমিক ট্রানজিস্টর-ভিত্তিক ইলেকট্রনিক ক্যালকুলেটর।

একই সঙ্গে ক্যানন, ম্যাথাট্রনিকস, স্মিথ-করোনা-মারচেন্ট, সনি, তোশিবার মতো কোম্পানি এই ফিল্ডে নিজেদের অবস্থান জানান দিতে উঠেপড়ে লাগে এবং এরই ফলে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ক্যালকুলেটর জন্মেছিল, যার মধ্যে রয়েছে তোশিবার Toscal BC-1411 ক্যালকুলেটর।

পরবর্তীকালে ১৯৬৫ সালে আনা হয় Olivetti Programma 101, যা একই সঙ্গে ম্যাগনেটিক কার্ড আইডেন্টিফাই করা, ডিজিটাল ডিসপ্লেতে ফলাফল দেখানোসহ ইনবিল্ট প্রিন্টার ফ্যাসিলিটি নিয়ে আসে। প্রায় একই টাইমলাইনে বুলগেরিয়ার সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট ফর ক্যালকুলেশন টেকনোলজিস নিজেদের ELKA 22 নিয়ে আসে, যার ভর ছিল প্রায় আট কেজি এবং এটিই প্রথম ক্যালকুলেটর, যা বর্গমূল ফাংশন সমাধান করতে পারত।