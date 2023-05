সংক্ষেপে জেনে রাখি - সৌর বছর, মহাকর্ষ বল, পার–অক্সাইড, অম্লীয় অক্সাইড

অধাতু যেসব অক্সাইড পানির সঙ্গে বিক্রিয়া করে এসিড ও ক্ষারের সঙ্গে লবণ উৎপন্ন করে তাদেরকে অম্লীয় বা অম্লধর্মী অক্সাইড বলে। যেমন: CO 2 , SO 2 , SO 3 , NO 2 , N 2 O 5 , P 2 P 5 ইত্যাদি।