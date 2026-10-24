একবিংশ শতাব্দীর শেষ পিথাগোরিয়ান তারিখ আজ: অপেক্ষা আগামী শতকের
আমরা প্রতিদিন ক্যালেন্ডারের পাতা উল্টাই, তারিখ দেখি—কিন্তু কজনই–বা খেয়াল করি যে এই সাধারণ তারিখগুলোর ভেতরেও লুকিয়ে থাকতে পারে জাদুকরি সব গণিত? আজ ২৪ অক্টোবর, ২০২৬ (24/10/2026)—গণিতপ্রেমীদের জন্য একটি অত্যন্ত বিশেষ এবং রোমাঞ্চকর দিন। কারণ, আজকের তারিখটি গঠন করেছে একটি নিখুঁত ‘পিথাগোরিয়ান তারিখ’ (Pythagorean Date)।
পিথাগোরিয়ান তারিখ আসলে কী?
আমরা যখন ইংরেজি বা মার্কিন ফরম্যাটে (মাস/দিন/বছর) কোনো তারিখ লিখি, তখন মাসের সংখ্যা (M), দিনের সংখ্যা (D) এবং বছরের শেষ দুই অঙ্ক (Y) যদি একটি নিখুঁত পিথাগোরিয়ান ত্রয়ী (Pythagorean Triple) গঠন করে, তবে সেই তারিখটিকে পিথাগোরিয়ান তারিখ বলা হয়।
পিথাগোরাসের বিখ্যাত উপপাদ্য অনুসারে, সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে:
a² + b² = c²
যখন কোনো তারিখের ক্ষেত্রে:
(মাস)² + (দিন)² = (বছরের শেষ দুই অঙ্ক)²
সত্য হয়, তখনই উদ্যাপিত হয় এই বিশেষ দিন।
আজকের তারিখটি যদি আমরা মার্কিন ফরম্যাটে লিখি: ১০/২৪/২৬ (১০ম মাস, ২৪ তারিখ, ২৬ বছর)।
এখন পিথাগোরাসের উপপাদ্যে এই সংখ্যাগুলো বসিয়ে দেখা যাক:
● মাস (a): ১০
● দিন (b): ২৪
● বছর (c): ২৬
হিসাবটি দাঁড়ায়:
10² + 24² = 100 + 576 = 676
এবং 26² = 676
অর্থাৎ, 10² + 24² = 26² !
যেহেতু সমীকরণটি সম্পূর্ণ নিখুঁতভাবে মিলে যাচ্ছে, তাই আজকের দিনটি একটি খাঁটি পিথাগোরিয়ান তারিখ!
সাম্প্রতিক এবং ভবিষ্যতের কিছু পিথাগোরিয়ান তারিখ
ক্যালেন্ডারের কাঠামোগত সীমাবদ্ধতার কারণে (মাস ১–১২ এবং দিন ১–৩১) এমন তারিখগুলো সচরাচর আসে না। একবিংশ শতাব্দীতে (২০০১–২১০০) মাত্র ১২টি এমন দিন রয়েছে, যার মধ্যে আজকেরটিই (২৪ অক্টোবর, ২০২৬) একবিংশ শতাব্দীর সর্বশেষ পিথাগোরিয়ান দিন! পরবর্তী পিথাগোরিয়ান দিনটি আসবে প্রায় আট দশক পর—৩ মার্চ, ২১০৫ (০৩/০৩/০৫) তারিখে। উদাহরণস্বরূপ:
● ১৬ ডিসেম্বর, ২০২০ (১২/১৬/২০):
12² + 16² = 144 + 256 = 400 = 20²
● ২৪ জুলাই, ২০২৫ (০৭/২৪/২৫):
7² + 24² = 49 + 576 = 625 = 25²
● ২৪ অক্টোবর, ২০২৬ (১০/২৪/২৬):
10² + 24² = 100 + 576 = 676 = 26²
(উল্লেখ্য, আজকের তারিখটি (৫, ১২, ১৩) পিথাগোরিয়ান ত্রয়ীর দ্বিগুণ রূপ (১০, ২৪, ২৬) নির্দেশ করে।)
বিশ্বজুড়ে গণিত শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও গণিতপ্রেমীরা এই বিশেষ দিনটিতে নানা জ্যামিতিক পাজল সমাধান করে, ত্রয়ী সংখ্যার খেলা খেলে এবং গণিতের সৌন্দর্য আলোচনা করে উদ্যাপন করেন।
গণিত কেবল খাতা-কলমের কঠিন কোনো সূত্র, মুখস্থ করা উপপাদ্য কিংবা পরীক্ষার খাতায় নম্বর তোলার কোনো গণ্ডি নয়; গণিত লুকিয়ে আছে আমাদের প্রতিদিনের ক্যালেন্ডারের পাতায়, প্রকৃতির নিয়মে এবং আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে থাকা অগণিত সুশৃঙ্খল বিন্যাসে। একবিংশ শতাব্দীর এই অন্তিম পিথাগোরিয়ান দিনে দাঁড়িয়ে আমরা যেমন একটি দুর্লভ গাণিতিক মুহূর্তের সাক্ষী হলাম, তেমনি এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে—চোখ-কান খোলা রাখলে জীবন ও প্রকৃতিও এক বিশাল গণিতের ভান্ডার ।
তথ্যসূত্র:
MathWorld (Wolfram): Pythagorean Triple Calendar Dates
Mathematical Association of America (MAA): Pythagorean Theorem Days in the 21st Century
Transum Mathematics: Pythagorean Day Calculations and Calendar Triples