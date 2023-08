আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াড – ২০২৩ (সমস্যা ৩-এর সমাধান)

প্রতিটি পূর্ণসংখ্যা k ≥ 2 এর জন্য ধনাত্নক পূর্ণসংখ্যার এমন সব অসীম অনুক্রম a 1 , a 2 , . . . বের করো যেটার জন্য একটি বহুপদী P(x) = xk + c k-1 xk-1 + . . . + c 1 x + c 0 (c 0 , c 1 , . . . , c k-1 অঋণাত্নক পূর্ণসংখ্যা) আছে যেন সকল পূর্ণসংখ্যা n ≥ 1 এর জন্য P(a n ) = a n+1 a n+2 ∙ ∙ ∙ a n+k হয়।