1. সময় বোঝাতে at, by, between, before, after, during, in, on, to, from, for, since, throughout, till, until, ইত্যাদি Preposition ব্যবহৃত হয়। যেমন:

He came at 7 o’clock.

Jawad will start the work after lunch.

They came on Monday.

Mehenaj will return before dinner.

It has been raining for a week.

It has been raining since Monday.

He will come by 7 o’clock.

Rifa will come before 8 o’ clock.

মো. জসিম উদ্দীন বিশ্বাস, প্রভাষক, ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ, ঢাকা