গণিত ভাইয়ার প্রশ্ন: পর্ব ১৩

গণিত ভাইয়ার প্রশ্ন: পর্ব ১৩
গণিত ভাইয়া প্রথম আলো গণিত ইশকুলের একটি জনপ্রিয় ক্যারেক্টার। গণিত ভাইয়া তোমাদের গণিতকে আনন্দের সঙ্গে শেখাতে সহায়তা করবে।
তোমাদের কাছে গণিত ভাইয়ার আজকের প্রশ্ন, শাহনেওয়াজ পরীক্ষা দিতে খুব পছন্দ করে। তাই সে ঢাকা থেকে রাজশাহী, খুলনা, চট্টগ্রাম পরীক্ষা দিতে যায়। কিন্তু সময় স্বল্পতার কারণে তাকে খুলনা বা চট্টগ্রামের যে কোনো এক জায়গায় পরীক্ষা দিতে হবে। ঢাকা থেকে রাজশাহী যাওয়ার উপায় দুটি। রাজশাহী থেকে খুলনা যাওয়ার উপায় 2২, এবং তা থেকে ঢাকা যাওয়া যায় ৩ উপায়ে। রাজশাহী থেকে চট্টগ্রাম, এবং তা থেকে ঢাকা যাওয়ার উপায় উভয় ক্ষেত্রে ৩টি করে। তাহলে সে কত ভাবে দুইটি পরীক্ষা শেষ করে ঢাকায় ফিরতে পারে?
গণিত ইশকুলের ফেসবুক পেজে পোস্টের মন্তব্যে ঘরে তোমাদের উত্তরটি জানিয়ে দাও।
গণিত ভাইয়া সিরিজের প্রশ্নগুলোর সর্বোচ্চ সঠিক উত্তরদাতাদের জন্য প্রতি মাসে গণিত ভাইয়ার পক্ষ থেকে রয়েছে বিশেষ পুরষ্কার।
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