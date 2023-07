অলিম্পিয়াডের প্রস্তুতি: সমস্যা ও সমাধান (পর্ব-১৪)

দেওয়া আছে,

A × B × C = 240 … … … (i)

A × C + B = 46 … … … (ii)

A + B × C = 64 … … … (iii)

(ii) হতে পাই—

A × C = 46 – B … … … (iv)

(i) এ A × C এর মান বসিয়ে পাই—

B × (46 – B) = 240

বা, 46B – B2 = 240

বা, B2 – 46B + 240 = 0

বা, B2 – 40B – 6B + 240 = 0

বা, (B – 40) (B – 6) = 0

∴ B = 40 অথবা, B = 6

(i) হতে পাই—

A × 40 × C = 240 [যখন B = 40]

বা, A × C = 6

বা, A = 6/C … … … (v)

আবার, A × 6 × C = 240 [যখন B = 6]

বা, A × C = 40

বা, A = 40/C … … … (vi)

(iii) হতে পাই—

(6/C) + 40 × C = 64 [যখন B = 40 এবং A = 6/C]

বা, 6/C + 40C = 64

বা, 6 + 40C2 = 64C

বা, 40C2 – 64C + 6 = 0

বা, 20C2 – 32C + 3 = 0

বা, (10C – 1)(2C – 3) = 0

∴ C = 1/10 অথবা, C = 3/2

কিন্তু C একটি অঋণাত্মক পূর্ণসংখ্যা। তাহলে, C = 1/10 বা C = 3/2 গ্রহণযোগ্য নয়।

আবার (iii) হতে পাই—

(40/C) + 6 × C = 64 [যখন B = 6 এবং A = 40/C]

বা, 40/C + 6C = 64

বা, 40 + 6C2 = 64C

বা, 6C2 – 64C + 40 = 0

বা, 3C2 – 32C + 20 = 0

বা, (3C – 2)(C – 10) = 0

∴ C = 2/3 অথবা, C = 10

কিন্তু C একটি অঋণাত্মক পূর্ণসংখ্যা। তাহলে, C = 2/3 গ্রহণযোগ্য নয়।

∴ C = 10

(vi) হতে পাই—

A = 40/10 [যখন C = 6]

∴ A = 4

এখন, A + B + C = 4 + 6 + 10 = 20