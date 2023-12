Read The Story (পর্ব-৪) : Four Friends | ইংরেজি - সপ্তম শ্রেণি

The next day Sadib woke up very early. He put on his new clothes. Then he went to Eid prayers with his father. After the prayers, everyone gave each other special Eid hugs. Sadib was much smaller than all the grown-ups, so to give him an Eid hug the grown–ups had to bend down!

পরের দিন সাদিবের খুব ভোরে ঘুম ভাঙল। সে তার নতুন জামাকাপড় পরে তার বাবার সঙ্গে ঈদের নামাজ পড়তে যায়। নামাজের পর সবাই কোলাকুলি করে। সাদিব বড়দের চেয়ে অনেক ছোট ছিল, তাই তার সাথে কোলাকুলি করতে বড়দের সামনের দিকে ঝুঁকতে হয়েছে!

ইকবাল খান, প্রভাষক, বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা