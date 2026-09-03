গণিত ভাইয়ার প্রশ্ন—উত্তরে থাকছে আকর্ষণীয় উপহার!
গণিত মানে কি শুধুই খাতা-কলমের কঠিন হিসাব? একদমই নয়! গণিত ভাইয়া প্রতি সপ্তাহে নিয়ে আসছে মজাদার গণিতের সব ধাঁধা আর বুদ্ধির খেলা। তোমাদের কাজ হলো সেই ধাঁধাগুলোর উত্তর খুঁজে বের করা।
তোমাদের মধ্যে যারা সবচেয়ে বেশি সঠিক উত্তর দেবে, তাদের জন্য মাস শেষে থাকবে গণিত ইশকুল-এর পক্ষ থেকে আকর্ষণীয় উপহার!
প্রস্তুত তো তোমরা?
প্রতি সপ্তাহের প্রশ্ন দেখতে চোখ রাখো আমাদের পেজে। কমেন্টে তোমার উত্তর জানাতে ভুলো না কিন্তু!
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