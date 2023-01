সপ্তম শ্রেণির নতুন বই - ইংরেজি | If by Rudyard Kipling

প্রিয় শিক্ষার্থী, ইংরেজি বিষয়ের পাঠ আলোচনা করা হলো। নিচের কবিতাটি প্রথমে পড়ে নাও।

If you can make one heap of all your winnings

And risk it on one turn of pitch-and-toss,

And lose, and start again at your beginnings

And never breathe a word about your loss;

If you can force your heart and nerve and sinew

To serve your turn long after they are gone,

And so hold on when there is nothing in you

Except the Will which says to them: ‘Hold on!’

‘If’ কবিতার বাংলা অনুবাদ:

তুমি যদি তোমার সারা জীবনের রোজগার একসঙ্গে রেখে

ভাগ্যের খেলায় বাজি ধরতে পারো,

সবকিছু হারিয়ে আবার প্রথম থেকে শুরু করতে পারো,

নিজের পরাজয় সম্পর্কে কাউকে কিছু না বলে,

তুমি যদি কাজ করে যেতে পারো,

যখন তোমার হৃদয়, তোমার শিরা এবং তোমার হাড়মাংসও হার মেনে যায়,

তখনো দাঁড়িয়ে থাকবে,

যখন তোমার মধ্যে আর কিছু না–ও থাকে

কেবল ওই ইচ্ছাশক্তি ছাড়া, যা তোমাকে বলে ‘লেগে থাকো, হাল ছেড়ো না।’

Important words with their meaning.