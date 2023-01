1. Can you help me? /Help me!

——সাহায্য করতে পারবে? সাহায্য করো!

2. How are you doing?

——তোমার কেমন চলছে?

3. What’s going on? /What’s up?

——তোমার খবর কী?

4. Do you want to share?

——বলতে চাও কি?

5. Want to share?

——বলবে?

6. I’m not able to attend.

——আমি হাজির থাকতে পারছি না।

——আমি মনোযোগ দিতে পারছি না।

7. I can’t make it.

——আমি পারছি না।

——আমি এটি পারছি না।

——আমি তা পারছি না।

ইকবাল খান, প্রভাষক, বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা