বাংলা ১ম পত্র - এইচএসসি ২০২৪

২৬. ‘Relationship is the fundamental truth of the world of appearance.’— এ উক্তিটি কার?

ক. কাজী নজরুল ইসলামের

খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

গ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

ঘ. আবুল ফজলের

২৭. কোনটিকে বাদ দিয়ে মানব-কল্যাণ ফলপ্রসূ হতে পারে না?

ক. মানুষের মনুষ্যত্ব

খ. জৈব অস্তিত্ব

গ. সহানুভূতিশীলতা

ঘ. দানখয়রাত

২৮. বিভক্তিকরণের মনোভাব নিয়ে কী করা যায় না?

ক. সমাজসেবা খ. মানবসেবা

গ. কল্যাণ ঘ. উন্নতি

২৯. অবহেলিত, বাস্তুহারা মানুষের সঙ্গে সঙ্গে আজ কী বৃদ্ধি পেয়েছে?

ক. মানব-অপমান খ. রিলিফ

গ. মানবতা ঘ. সেবাধর্মী সংস্থা

৩০. কিসের বিবর্তনে আমরা এখন বৃহত্তম মানবতার অংশ?

ক. সভ্যতার বিবর্তনে

খ. মুক্ত বিচারবুদ্ধির চর্চায়

গ. কালের বিবর্তনে

ঘ. মানবিক বিকাশে

সঠিক উত্তর

মানব-কল্যাণ: ২১.খ ২২.ক ২৩.খ ২৪.খ ২৫.ঘ ২৬.খ ২৭.ক ২৮.গ ২৯.খ ৩০.গ

মো. সুজাউদ দৌলা, সহকারী অধ্যাপক, রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা