‘আমার পথ’ ও ‘বিদ্রোহী’—গুরুত্বপূর্ণ ২০টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন | বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি প্রস্তুতি পর্ব-৪

১১. কোন গ্রন্থটি কাজী নজরুল ইসলামের লেখা?

A. ছাড়পত্র

B. ছায়ানট

C. দুঃসময়ের মুখোমুখি

D. সমুদ্রেই যাব

১২. ‘এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণতূর্য’—এখানে কবি কাজী নজরুল ইসলামের কোন সত্তা প্রকাশ পেয়েছে?

A. প্রেম ও দ্রোহ

B. বিদ্রোহী ও বংশীবাদক

C. বিদ্রোহী ও অত্যাচারিত

D. বিদ্রোহী ও বীর যোদ্ধা

১৩. ‘বিদ্রোহী’ কবিতা কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?

A. বিজলী

B. লাঙল

C. নবযুগ

D. ধূমকেতু

১৪. ‘হল’ শব্দটি ‘বিদ্রোহী’ কবিতায় কোন অর্থে ব্যবহৃত?

A. লাঙল

B. কোলাহল

C. কাজের সমাপ্তি

D. কোনোটিই নয়

১৫. ‘বিদ্রোহী’ কবিতায় কবি কার বুকের ক্রন্দন-শ্বাস?

A. বঞ্চিতের

B. পরশুরামের

C. বিধবার

D. ইস্রাফিলের

১৬. ‘নিদাঘ’ শব্দটি কোন ঋতুকে নির্দেশ করে?

A. গ্রীষ্ম B. বর্ষা C. শরৎ D. হেমন্ত

১৭. পরশুরামের নামকরণের কারণ কী?

A. অস্ত্র হিসেবে পরশু ধারণ করা

B. পরশু সঙ্গে নিয়ে চলা

C. আজ্ঞাবাহী হওয়া

D. রামকে জয় করা

১৮. ‘বিদ্রোহী’ কবিতা শেষ হয়েছে কোন প্রত্যাশার মধ্য দিয়ে?

A. অত্যাচারের অবসান

B. অন্যায়ের শাস্তি বিধান

C. অত্যাচারীর নাম

D. পরাধীনতার অবসান

১৯. কবি অত্যাচারীর কোন জিনিস আর রণক্ষেত্রে দেখতে চান না?

A. হলাহল

B. তরবারি

C. গদা

D. খড়্গ, কৃপাণ

২০. কোনটি ডুবোজাহাজ থেকে নিক্ষেপযোগ্য অস্ত্র?

A. মহাশঙ্খ

B. টর্পেডো

C. খড়্গ

D. মাইন

আগামী পর্বে থাকবে—বিলাসী, প্রতিদান

সঠিক উত্তর

1| C. অসাম্প্রদায়িক চেতনা 2| A. অন্যায়ের প্রতিবাদী 3| C. রুদ্রমঙ্গল 4| D. সত্যকে 5| C. ধূমকেতু 6| A. যাদের মধ্যে মিথ্যার বেসাতি 7| C. আত্মাবলম্বন 8| B. ভুলের মধ্য দিয়ে 9| D.৪৩ 10| C. সত্যবিরোধিতা 11| B. ছায়ানট 12| A. প্রেম ও দ্রোহ 13| A. বিজলী 14| A. লাঙল 15| C. বিধবার 16| A. গ্রীষ্ম 17| A. অস্ত্র হিসেবে পরশু ধারণ করা 18 | A. অত্যাচারের অবসান 19| D. খড়্গ, কৃপাণ 20| B. টর্পেডো

রাহাদ হোসেন (প্রাক্তন শিক্ষার্থী,ঢাবি), প্রভাষক, স্কুল অব জেনারেল এডুকেশন, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা