16. কোনো বিষয় বা বস্তু বোঝালে তার আগে on, about ব্যবহৃত হয়। যেমন:

I am reading a book on English grammar.

I told him about my school.

Write a paragraph about/ on your school.

He is careless about his health.

মো. জসিম উদ্দীন বিশ্বাস, প্রভাষক, ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ, ঢাকা

