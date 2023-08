ষষ্ঠ শ্রেণির নতুন বই - ইংরেজি | Bangabandhu, My Inspiration (পর্ব - ১)

As a man, what concerns mankind concerns me. As a Bengalee, I am deeply involved in all that concerns Bengalees. This abiding involvement is born of and nourished by love, enduring love, which gives meaning to my politics and to my very being.

(Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman)

একজন মানুষ হিসেবে সমগ্র মানবজাতি নিয়েই আমি ভাবি। একজন বাঙালি হিসেবে যা কিছু বাঙালিদের সঙ্গে সম্পর্কিত, তা-ই আমাকে গভীরভাবে ভাবায়। এই নিরন্তর সম্পৃক্তির উৎস ভালোবাসা, অক্ষয় ভালোবাসা, যে ভালোবাসা আমার রাজনীতি এবং অস্তিত্বকে অর্থবহ করে তোলে।

(বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান)

You must have heard the name of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman many a time. But, how much do you know about him? Do you know that he has three names - Khoka to his closest ones, Bangabandhu to the people of Bangladesh, and the great leader, Sheikh Mujibur Rahman to the world.

তুমি নিশ্চয়ই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম অনেকবার শুনেছ। কিন্তু তোমরা তাঁর সম্পর্কে কতটা জানো? তোমরা কি জানো তাঁর তিনটি নাম আছে—তাঁর নিকটতমদের কাছে খোকা, বাংলাদেশের মানুষের কাছে বঙ্গবন্ধু এবং বিশ্বের কাছে মহান নেতা শেখ মুজিবুর রহমান।

ইকবাল খান, প্রভাষক, বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা