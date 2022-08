6. অবস্থান ও অবস্থা বোঝাতে at, in, on, under ইত্যাদি Preposition ব্যবহৃত হয়। যেমন:

Translate into English.

Love turned into hatred.

Speak clearly into the microphone.

মো. জসিম উদ্দীন বিশ্বাস, প্রভাষক, ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ, ঢাকা

◀ Preposition (5)