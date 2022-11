28.

a. eat, should, we, quickly.

b. don’t, eat, regularly, I, them.

c. fine, you, are?

d. with, clap, me.

e. we, them, know, wow, all!

Answer

a. We should eat quickly.

b. I don’t eat them regularly.

c. Are you fine?

d. Clap with me.

e. Wow! We know them all.

পারভীন আক্তার, সহকারী শিক্ষক, লালমাটিয়া মডেল স্কুল, ঢাকা

