এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের ডেঙ্গু সতর্কতা ও তিনটি ভুল ধারণা

কথায় আছে, প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ উত্তম (Prevention is better than cure)। এইচএসসি পরীক্ষার্থী হিসেবে তোমার এখন এত সময় কোথায় অন্য হাজারো দিকে মনোযোগ দেওয়ার। তার চেয়ে বরং কিছু সতর্কতা অবলম্বন করো এবং নিজের পড়াশোনা চালিয়ে নাও।

সতর্কতা হিসেবে যা করতে পারো:

১. অ্যান্টিমসকিটো ক্রিম বা মশানিরোধক ক্রিম ব্যবহার করতে পারো। শরীরের যেসব অংশ খোলা থাকে এবং মশায় কামড়ানোর আশঙ্কা থাকে, সেসব অংশে এই ক্রিম লাগিয়ে রাখতে পারো। এগুলো ভালো কাজে দেয়, মশা ধারেকাছেও আসে না। বাজারে ১৫০ থেকে ২০০ টাকার মধ্যে পেয়ে যাবে, একটা কিনলে আশা করা যায় পুরো এইচএসসি পরীক্ষার সময়টা চালিয়ে নিতে পারবে।

২. মশারি ব্যবহার করা। তোমার এলাকায় যদি মশা খুব বেশি হয়, তাহলে অ্যান্টিমসকিটো ক্রিমের পাশাপাশি মশারি ব্যবহার করতে পারো। মশারি টাঙিয়ে এর ভেতর বসে পড়াশোনা করতে পারো। পরীক্ষার হলে যাওয়ার সময় হাত–পায়ে এবং ঘাড়ে অ্যান্টিমসকিটো ক্রিম লাগিয়ে যেতে পারো।

৩. অ্যান্টিমসকিটো ভ্যাপোরাইজার। এটার জন্য বিদ্যুৎ–সংযোগ লাগে। এটা মশার কয়েলের মতো কাজ করে, কিন্তু কোনো ধোঁয়া উৎপন্ন করে না। তবে বাজারে যেগুলো পাওয়া যায়, সেখানে নকল পণ্য থাকতে পারে। তাই বিশ্বস্ত দোকান থেকেই ভালো মানের ভ্যাপোরাইজার কেনা উচিত। ব্র্যান্ডভেদে ২৫০ থেকে ৬০০ টাকার মধ্যে ভ্যাপোরাইজার (কার্ট্রিজসহ) পাওয়া যায়।

৪. ফুলহাতা জামা এবং ফুলপ্যান্ট পরা। ঘরে-বাইরে এখন যতটুকু সম্ভব শরীর ঢেকে রাখাই ভালো, যেনো মশা কামড়ানোর সুযোগ না থাকে। সম্প্রতি কলকাতায় শিক্ষার্থীদেরকে স্কুলে ফুলপ্যান্ট-ফুলহাতা শার্ট পরে আসতে বলা হয়েছে। আমাদের দেশেও এমন নির্দেশনা আসলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। তোমাদের উচিত নিজ থেকে সচেতন হওয়া, কারণ তোমার জীবনটা একান্তই তোমার নিজের। তোমার জীবন, স্বাস্থ্য, পড়াশোনা, ক্যারিয়ার নিয়ে তোমাকেই তো সবার আগে সচেতন হতে হবে।

৫. মশা আছে এমন কোথাও না থাকা। এ বিষয়ে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের সহকারি অধ্যাপক মো. জসিম উদ্দীন বিশ্বাস বলেন, শিক্ষার্থীদের রাস্তার পাশে, ড্রেনের ধারে কিংবা টং দোকানে দাঁড়িয়ে আড্ডা দিতে দেখা যায় এবং তখন মশা কামড়ালেও তাঁরা টের পায়না। এমন ছোট অসতর্কতায় বড় বিপদ ঘটতে পারে। তাই মশার উৎপাদন স্থলের কাছে কিংবা মশা আছে এমন কোথাও আবস্থান করা উচিত নয়।