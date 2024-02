বাংলা ২য় পত্রে ব্যাকরণ ও নির্মিতির প্রতিটি অংশ যেভাবে উত্তর করতে হবে দেখে নাও

উত্তর করতে হবে ২টি থেকে ১টির

ইংরেজি ‘Report writing’-এর পারিভাষিক রূপ ‘প্রতিবেদন লিখন’। আমাদের চারপাশে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা, বিষয় বা প্রসঙ্গ সম্পর্কে নিরপেক্ষভাবে তথ্যমূলক বিবৃতি লিখনকেই বলে প্রতিবেদন লিখন। এসএসসি পরীক্ষায় শুধু সংবাদ প্রতিবেদন লিখতে হবে।

সংবাদ প্রতিবেদন কী: সাধারণত নাগরিক জীবনের বিভিন্ন সমস্যা, কোথাও ঘটে যাওয়া জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কোনো ঘটনা, দুর্ঘটনা বা বিষয়/প্রসঙ্গ সম্পর্কে তথ্যমূলক বিবৃতি তুলে ধরে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই সংবাদ প্রতিবেদনের লক্ষ্য। এ ক্ষেত্রে একজন রিপোর্টার হিসেবে সংবাদপত্রে প্রকাশ উপযোগী করে আমাদের এ ধরনের প্রতিবেদন লিখতে হয়। সংবাদ প্রতিবেদন লিখতে কর্তৃপক্ষের কাছে/সম্পাদকের কাছে কোনো আবেদনপত্র লিখতে হয় না। হেডলাইন (শিরোনাম) লিখে এরপর ডেটলাইন (নিজস্ব প্রতিবেদক, তারিখ, স্থান) লিখতে হয় এবং তারপর মূল প্রতিবেদন।

প্রতিবেদন লেখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলি:

# যে ঘটনা, বিষয় বা প্রসঙ্গ সম্পর্কে প্রতিবেদন লিখতে বলা হয়, প্রথমেই সেটি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। প্রতিবেদন লেখার মূলকথা হলো তথ্য, তথ্য এবং তথ্য। এরপর সেসব তথ্য যাচাই-বাছাই শেষে ‘5W1H Formula’ ব্যবহার করে প্রতিবেদনের প্রথম প্যারা লিখতে পারলে সবচেয়ে ভালো। অর্থাৎ W= What,

W= Where, W= When, W= Who,

W= Why এবং H= How—এই প্রশ্নগুলোর উত্তর একত্র করে প্রথম প্যারা এবং পরে এই তথ্যগুলো বিস্তারিতভাবে অন্যান্য প্যারায় লিখতে পারো।

১. প্রতিবেদনের জন্য বিষয়ভিত্তিক সুন্দর শিরোনাম নির্ধারণ একান্তভাবে কাম্য। শিরোনামটি এমন হবে, যেটি পড়েই ওই প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্পষ্ট বা পরিষ্কার হয়ে যায়।

২. প্রতিবেদন লিখনে আবেগের প্রাধান্য দেওয়া যাবে না এবং কোনো পক্ষপাতিত্বও করা যাবে না। প্রতিবেদন লিখতে হবে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে ।

৩. প্রতিবেদনের ভাষা হওয়া উচিত সহজ–সরল–সাবলীল। কারণ, সমাজের সব ধরনের মানুষই প্রতিবেদনের পাঠক হয়ে থাকে। আকর্ষণীয় উপস্থাপনা ও বর্ণনাকৌশল প্রতিবেদনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

৪. প্রতিবেদন লেখায় কোনো খাম দিতে হয় না। দেখা যায়, প্রতিবেদন শেষে একটি বক্স করে সেখানে প্রতিবেদনের শিরোনাম, প্রতিবেদকের নাম, প্রতিবেদন জমাদানের তারিখ, প্রতিবেদন তৈরির স্থান—এসব কথা লেখা থাকে, যা একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক ও বাহুল৵।