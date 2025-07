এইচএসসি পরীক্ষায় ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রে যেভাবে বেশি নম্বর পাওয়া যাবে

প্রশ্ন নম্বর ১

এক নম্বর প্রশ্নটি Gap filling activists without clues (for prepositions) এর ওপর। এ প্রশ্নে ১০টি শূন্যস্থান-সংবলিত একটি টেক্সট দেওয়া থাকবে। উপযুক্ত preposition দিয়ে টেক্সট-এর শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে। উত্তরপত্রে টেক্সট লিখতে হবে না। উত্তরপত্রে a, b, c ইত্যাদি ধারাবাহিকভাবে লিখে শুধু উপযুক্ত preposition লিখতে হবে। প্রশ্নের মান ৫।

প্রশ্ন নম্বর ২

দুই নম্বর প্রশ্নটি থাকবে Gap filling activities with clauses এর ওপর। এ প্রশ্নে ছোট ছোট বাক৵ দিয়ে তৈরি করা একটি টেক্সট দেওয়া থাকবে। প্রতিটি টেক্সটে একটি করে শূন্যস্থান দেওয়া থাকবে। was born, have to, would rather, had better, let alone, as soon as, what’s …like, what does…..look, introductory ‘there’ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে। উত্তরপত্রে a, b, c ইত্যাদি ধারাবাহিকভাবে লিখে শুধু উপযুক্ত উত্তর লিখবে। প্রশ্নের মান ৫।