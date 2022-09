ষষ্ঠ শ্রেণি - ইংরেজি ২য় পত্র | Preposition (30)

On/in/at: কোনো দেশ বা বড় শহরের আগে in এবং ছোট স্থানের আগে at ব্যবহৃত হয়। যেমন:

They live in India.

My father lives at Dhanmondi in Dhaka.



রাস্তার নামসহ বাসার নম্বরের আগে at ব্যবহৃত হয়। যেমন:

We live at 89, Mirpur Road, Dhaka.

They have opened an office at 29, Central Road.



শুধু রাস্তার নাম বোঝালে in ব্যবহৃত হয়। যেমন:

We live in Mirpur Road, Dhaka.

They have opened an office in Central Road.



বাড়ির সামনে বা পেছনে বোঝালে at বসে, কিন্তু যানবাহনের সামনে বা পেছনে বোঝালে in ব্যবহৃত হয়। যেমন:

There is a garden at the front of our house and a pond at the back of our house.

Please sit in the front of the car; don’t sit in the back.

শুধু রাত বোঝালে at ব্যবহৃত হয়, কিন্তু গভীর রাত বোঝালে in ব্যবহৃত হয়। যেমন:

We work by day but sleep at night.

I woke up in the night.

মো. জসিম উদ্দীন বিশ্বাস, প্রভাষক, ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ, ঢাকা

