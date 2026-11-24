গণিত ভাইয়ার প্রশ্ন: পর্ব ২০
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গণিত অলিম্পিয়াড প্রস্তুতিতে এবার তোমাদের সহায়তা করবে গণিত ভাইয়া।
তোমাদের কাছে গণিত ভাইয়ার আজকের প্রশ্ন:
1, 2, 3 দিয়ে কয়টি 3 অংক বিশিষ্ট জোড় সংখ্যা বানানো যাবে?
গণিত ইশকুলের ফেসবুক পেজে পোস্টের মন্তব্যে ঘরে তোমাদের উত্তরটি জানিয়ে দাও।
ফেসবুক পেজের লিংক :https://www.facebook.com/share/18xqan2pji/
গণিত ভাইয়া সিরিজের প্রশ্নগুলোর সর্বোচ্চ সঠিক উত্তরদাতাদের জন্য প্রতি মাসে গণিত ভাইয়ার পক্ষ থেকে রয়েছে বিশেষ পুরষ্কার।