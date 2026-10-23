গণিত ভাইয়ার প্রশ্ন: পর্ব ১৮

গণিত ভাইয়ার প্রশ্ন: পর্ব ১৮
গণিত ভাইয়া প্রথম আলো গণিত ইশকুলের একটি জনপ্রিয় ক্যারেক্টার। গণিত ভাইয়া তোমাদের গণিতকে আনন্দের সঙ্গে শেখাতে সহায়তা করবে।
তোমাদের কাছে গণিত ভাইয়ার আজকের প্রশ্ন:
বিশ্বকাপ ফুটবল ২০৫০-এ দ্বিতীয় পর্বের খেলায় বাংলাদেশ, আর্জেন্টিনা, জার্মানি, স্পেন, ফ্রান্স ও ব্রাজিল - এই ৬টি দল মোট ১৫টি ম্যাচ খেলবে। যদি একদিনে ২টি-র বেশি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হতে না পারে, তাহলে সবচেয়ে কম কত দিনের মধ্যেই দ্বিতীয় পর্বের খেলা শেষ করা সম্ভব?
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গণিত ভাইয়া সিরিজের প্রশ্নগুলোর সর্বোচ্চ সঠিক উত্তরদাতাদের জন্য প্রতি মাসে গণিত ভাইয়ার পক্ষ থেকে রয়েছে বিশেষ পুরষ্কার।