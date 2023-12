My Books : কবিতা | ইংরেজি - সপ্তম শ্রেণি

প্রিয় শিক্ষার্থী, প্রথমে কবিতাটি পড়ব। পরে কবিতাটির পুরো বাংলা অনুবাদ বুঝে পড়ব।

My Books

I love my books.

They are the homes

Of queens and fairies,

Knights and gnomes.

Each time I read I make a call

On some quaint person large or small.

Who welcomes me with a hearty hand

And leads me through his wonderland.

Each book is like

A city street

Along whose winding

Way I meet

New friend’s and old who laugh and sing

And take me off adventuring.