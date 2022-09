ষষ্ঠ শ্রেণি - ইংরেজি ২য় পত্র | Preposition (27)

27. Against-এর ব্যবহার: কারও বা কোনো কিছুর বিরুদ্ধে বা বিপরীতে কিছু বলতে against ব্যবহৃত হয়। যেমন:

He was married against his will.

I am against this proposal.

We were rowing against the current.

কোনো কিছুর সঙ্গে লাগানো বোঝাতে against ব্যবহৃত হয়। যেমন:

He put a ladder against the tree last night.

He was leaning against a wall.

কোনো কিছুর সঙ্গে তুলনা করার ক্ষেত্রে against ব্যবহৃত হয়। যেমন:

The salary here is low against the rates elsewhere.

There were fifty murders this year against a hundred last year.

কোনো কিছুর প্রতিরোধ বোঝাতে against ব্যবহৃত হয়। যেমন:

This is an injection against cholera.

We should take precautions against fire.

মো. জসিম উদ্দীন বিশ্বাস, প্রভাষক, ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ, ঢাকা

