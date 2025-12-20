নূরানী বোর্ডের তৃতীয় শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষার ফল প্রকাশ, পাসের হার ৯০ শতাংশ

নূরানী বোর্ডের তৃতীয় শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষার ফল প্রকাশ, পাসের হার ৯০ শতাংশ
নূরানী তা’লীমুল কুরআন বোর্ড বাংলাদেশ (এনটিকিউবি) পরিচালিত তৃতীয় শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে। এ বছর পরীক্ষায় পাসের হার ৯০ দশমিক ৩৬ শতাংশ।
আজ শনিবার রাজধানীর মোহাম্মদপুরে বোর্ডের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের শায়খুল কুরআন মিলনায়তনে আনুষ্ঠানিকভাবে ফল ঘোষণা করা হয়। এ সময় ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির রুহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এনটিকিউবির পরিচালক মাওলানা কালিমুল্লাহ জামিল হুসাইন।
বোর্ডের দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে, দেশের মোট ১ হাজার ১২টি কেন্দ্রে গত ২৯ নভেম্বর একযোগে তৃতীয় শ্রেণির এই সমাপনী পরীক্ষা শুরু হয়, যা ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলে। এতে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৬৩ হাজার ৫৩২ জন।
সভাপতির বক্তব্যে কালিমুল্লাহ জামিল হুসাইন দেশের তরুণ আলেমদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, ‘একটি নীরব সাধনায় নিজেদের আত্মনিয়োগ করুন। প্রতিটি গ্রাম, পাড়া ও মহল্লায় নুরানি মাদ্রাসা, নুরানি স্কুল, নুরানি মক্তব ও ইসলামিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আমাদের প্রতিটি সন্তানের কাছে দ্বীনি শিক্ষা সহজ থেকে সহজতর করতে হবে।’
পরীক্ষা বাস্তবায়ন কমিটির মহাসচিব ইসমাঈল বেলায়েত হুসাইন বলেন, ‘শিশুরা কাঁচামাটির মতো। তাদের যেভাবে গড়ে তোলা হবে, তারা সেভাবেই গড়ে উঠবে। আমরা দ্বীন, নৈতিকতা ও মাতৃভূমির ভালোবাসায় সন্তানদের গড়ে তোলার চেষ্টা করি। সুনাগরিক ও দেশপ্রেমিক প্রজন্ম গড়ে তুলতেই নুরানি বোর্ড কাজ করে যাচ্ছে।’
অনুষ্ঠানে তরুণদের জন্য ‘শায়খুল কোরআন আল্লামা কারী বেলায়েত হুসাইন (রহ.) স্কলারশিপ’ ঘোষণা করা হয়। ১০ লাখ টাকা সমমূল্যের এই স্কলারশিপের আওতায় ১০০ জন তরুণকে নির্বাচিত করা হবে। মনোনীত প্রত্যেক তরুণ ১০ হাজার টাকা সমমূল্যের নুরানি মুয়াল্লিম প্রশিক্ষণ কোর্স বিনা মূল্যে সম্পন্ন করার সুযোগ পাবেন।
অনুষ্ঠানে মাওলানা আবু বকর, মাওলানা তারেক হুসাইনসহ নুরানি তালিমুল কোরআন বোর্ডের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও দায়িত্বশীলেরা উপস্থিত ছিলেন। শায়খুল কোরআন আল্লামা কারি বেলায়েত হুসাইন (রহ.) এনটিকিউবি প্রতিষ্ঠান করেন।