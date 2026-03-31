এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরু হতে পারে আগামী ৭ জুন

বিশেষ প্রতিবেদক
ঢাকা
এইচএসসি পরীক্ষা

চলতি বছরের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরু  হতে পারে আগামী ৭ জুন। প্রাথমিকভাবে সম্ভাব্য এই সময় নির্ধারণ করেছে শিক্ষা বোর্ডগুলো। তবে এখনো তারিখ চূড়ান্ত হয়নি।                

জানতে চাইলে নাম প্রকাশ না করার শর্তে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের দায়িত্বশীল একজন কর্মকর্তা আজ মঙ্গলবার সকালে প্রথম আলোকে বলেন, ৭ জুন এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরু করার বিষয়ে প্রাথমিক একটি তারিখ ঠিক করা হয়েছে। এখন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব পাঠানো হবে। মন্ত্রণালয় যদি অনুমোদন দেয় তাহলে  ৭ জুন থেকে পরীক্ষা শুরু হবে।

বাংলাদেশে প্রতিবছর ১২-১৩ লাখের মতো পরীক্ষার্থী উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষায় অংশ নেয়।

