শিক্ষা

রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন সেল চালু করেছে আশা ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
Picasa

বেসরকারি আশা ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ (এএসএইউবি) আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেছে ‘রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন সেল’, যার লক্ষ্য দেশের উচ্চশিক্ষায় গবেষণা ও উদ্ভাবনের সংস্কৃতি আরও শক্তিশালী করা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আইকিউএসি সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তী সময় প্রথম তলায় ফিতা কেটে সেলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ–উপাচার্য মো. বেলাল হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সাবেক উপাচার্য মো. আলী আকবর ও বেসরকারি সিটি ইউনিভার্সিটির সহ–উপাচার্য কাজী শাহদাত কবির। এ ছাড়া আশা ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্য অধ্যাপক মোহাম্মদ ফারুক উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আশা ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের উপাচার্য এস এম রেজাউল করিম।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, গবেষণা ও উদ্ভাবনের এই উদ্যোগ সময়োপযোগী ও দূরদর্শী একটি পদক্ষেপ, যা আগামী প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের বিশ্বমানের জ্ঞানচর্চায় অনুপ্রাণিত করবে। অনুষ্ঠানে আশা ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের বিভিন্ন অনুষদের শিক্ষকেরা আগে সম্পন্ন হওয়া গবেষণা ও প্রস্তাবিত গবেষণা প্রকল্পগুলো উপস্থাপন করেন।

প্রধান অতিথি অধ্যাপক মো. বেলাল হোসেন বলেন, ‘গবেষণা ও উদ্ভাবন একটি জাতির মেরুদণ্ড। বিশ্ববিদ্যালয় কেবল পাঠদান ও পরীক্ষার স্থান নয়, এটি হওয়া উচিত নতুন জ্ঞানের কারখানা, যেখানে প্রশ্ন জাগে, পরীক্ষা চলে, আর নতুন ধারণার জন্ম নেয়। আশা ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ আজ সেই পথেই একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, এই উদ্যোগ দেশের উচ্চশিক্ষায় একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে। এএসএইউবি রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন সেল ভবিষ্যৎ গবেষক ও উদ্ভাবকদের জন্য হবে এক অনুপ্রেরণার আলোকবর্তিকা।’

সভাপতির বক্তব্যে অধ্যাপক এস এম রেজাউল করিম বলেন, ‘আশা ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের লক্ষ্য কেবল জ্ঞান বিতরণ নয়; বরং নতুন জ্ঞানের সৃজন। রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন সেল হবে আমাদের ভবিষ্যতের বুদ্ধিবৃত্তিক কেন্দ্র, যা তরুণ গবেষকদের বৈজ্ঞানিক কৌতূহলকে লালন করবে।’ বিজ্ঞপ্তি

আরও পড়ুন

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ফ্রি অনলাইন কোর্স, ঘরে বসেই শিখুন নতুন দক্ষতা

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
শিক্ষা থেকে আরও পড়ুন